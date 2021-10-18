Президент Республики Узбекистан встретился с татарами Навои

13 октября 2021 года во Дворце культуры «Фарход» города Навои Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с представителями национальных культурных центров Навоийской области.

Многонациональная Навоийская область – яркий пример отношений дружбы и взаимопонимания между разными народами. Представители узбеков, казахов, каракалпаков, таджиков, русских, татар, корейцев и многих других национальностей живут одной семьей и вносят достойный вклад в развитие нашей страны. Сегодня в регионе действуют 8 национальных культурных центров, для них созданы все условия. Обучение в школах ведется на 7 языках.

Присутствовавшие на встрече представители разных этнокультурных общностей отметили, что для них созданы широкие условия для получения образования, труда, сохранения своей культуры. Они рассказали о своих достижениях и успехах своих детей. Подчеркнуто, что для культурных центров выделены отдельные кабинеты, а 30 июля в нашей стране объявлено Днем дружбы народов.

– Сегодня на встрече с избирателями я предложил отметить в следующем году этой светлый праздник большим торжеством в Навоийской области, – отметил Шавкат Мирзиёев. – Мы также планируем в 2022 году построить в городе Навои Парк дружбы как символ единства нашего многонационального народа.

Президент отметил, что политика, направленная на укрепление атмосферы взаимного уважения и согласия между всеми национальностями и этническими группами, проживающими в нашей стране, создание необходимых условий для различных религиозных конфессий, будет последовательно продолжена.

Татар Навои на встрече представил председатель Правления Татаро-башкирского культурного центра Навоийской области Бахтияр Аблакулов.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан