Фото татарского обряда победило на конкурсе «Национальные праздники народов России»

Фото татарского обряда “Каз өмәсе” стало победителем VII Всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России». Изображение сделал фотокорреспондент ИА «Татар-информ» Владимир Васильев. Он занял занял первое место в номинации «Лучший снимок».

Конкурс проводится по государственной программе «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2025 годы». В этом году на него поступило 544 работы из 31 региона России. Общий премиальный фонд равняется 382 500 рублей.

Награждение победителей пройдет в международном выставочном центре «Казань Экспо» 4 ноября этого года в рамках празднования Дня народного единства. Тогда же будет организована выставка снимков победивших фотографов.

tatmedia.tatarstan.ru