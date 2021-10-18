В Эстонии отметили 10-летие радиопередачи «Дуслык», которая ежемесячно выходит на татарском языке на Радио 4. Это единственная в Европе радиопередача, которая выходит на татарском языке и существует на общественных началах. Все это стало возможным благодаря ее бессменному автору и ведущей Фаузии Хадиуллиной.

Модератором мероприятия стало татарское общество «Идель», председателем которого является Ильзия Ахмет. Фаузия Хадиуллина принимала поздравления своих соотечественников, друзей и коллег.

Среди гостей мероприятия был Первый секретарь Посольства Российской Федерации в Эстонии Котельников Алексей Анатольевич, который поздравил передачу от имени Посольства.

Гульзалина Жехтунова,

член правления общества татарской культуры Ида-Вирумаа