Во Всемирном конгрессе татар обсудили возможности программы «Пушкинская карта»

Сегодня, в Исполнительном комитете Всемирного конгресса татар состоялось онлайн -встреча на платформе zoom. Темой обсуждения стала программа «Пушкинская карта», которая направлена на популяризацию национально- культурных мероприятий среди молодежи.

Здесь присутствовали Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов. Также в онлайн режиме к встрече присоединились руководители татарских общественных организаций из регионов России, руководители культурных учреждений (театры, музеи) и др.

Ирада Хафизяновна открыла заседение и отметила, что проект “Пушкинская карта” открывает большие возможности для тех, кто интересуется культурными мероприятиями.

Данис Шакиров поприветствовал участников встречи от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

-Перед нами стоит важная задача: ознакомить татарскую общественность с проектом “Пушкинская карта” и обеспечить эффективную работу данной программы, отметил он.

В рамках встречи руководители культурных учреждений города Казани рассказали о деятельности «Государственного литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы Тукая», о Литературном музее Габдуллы Тукая, о “Доме татарской книги” и о театрах города.

Также Руководитель Исполкома ВКТ отметил, что с 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Он подчеркнул важность участия в данной акции каждого гражданина.