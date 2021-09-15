Президент Татарстана посетил выставку «Шамаиль арт» в галерее «Хазинэ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку «Шамаиль арт» в Национальной художественной галерее «Хазинэ».

Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией и различными жанрами современного исламского искусства. В частности, Президент РТ осмотрел работы турецкого каллиграфа Левента Карадумана, а также принял участие в написании одной из картин.

Выставка «Шамаиль арт» объединяет творчество художников, обращённых к теме арабской каллиграфии и исламского искусства. В галерее представлены работы мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Екатеринбурга и Турции. Наряду с традиционными религиозными текстами в ряде картин присутствуют элементы из татарского фольклора и поэзии.

Булат Низамеев

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