Татарские краеведы встретились в Омске на межрегиональном форуме

В эти дни в Омске прошел VI Всероссийский форум татарских краеведов, собравший делегации из 22 регионов РФ.

Форум начался с экскурсии по исторической части города, а затем участники разделились и продолжили работу на четырех секциях, где специалисты обсудили актуальные проблемы изучения, сохранения объектов природы и памятников историко-культурного наследия в регионах Евразии, задачи изучения истории, перспективы развития татарских деревень в регионах Евразии, вопросы изучения и составления родословных, проблемы развития туристической сферы.

Пленарное заседание открыла книжная выставка, на которой свои многолетние труды представили ученые и краеведы. Одну из книг презентовала Асия Назырова. Она из деревни Тусказань Большереченского района. Ее книга «Тусказань — сибирская жемчужина» посвящена истории деревни и ее жителям.

Местные жители уверены, что первое упоминание о жителях их деревни было уже 1701 году. Еще во время работы над книгой Асия Назырова удивилась, что в те далекие времена коренные жители деревни занимались помимо растениеводства и животноводства еще и извозом. Они возили на ярмарки и в Китай богатых купцов. Из области на продажу обычно везли мясо и ягоды, а обратно привозили специи, чай и мануфактуру. Но главные жемчужины деревни — ее жители. Здесь всегда жили работящие, добрые, отзывчивые люди. В прежние времена население деревни было 630 человек, а сейчас — меньше ста.

«Для всех народов важно изучать историю своего края и своего народа. Перспективы развития села в наше время отражают культуру любого народа. Одна из наших задач – изучение населенных пунктов. Этому мы и посвятили наш шестой форум. Первый и третий форумы мы провели в Казани, второй и четвертый — в Уфе, пятый — в Томске. Из 22 регионов сюда приехали, мероприятие очень для нас важное», — отметил председатель общества татарских краеведов Альберт Бурханов.

Во время работы пленарной части ученые и исследователи обсуждали проблемы истории и культуры Сибири, Урала и Поволжья, вопросы сохранения памятников историко-культурного наследия, а также рассказывали интересные факты, которые вскрылись во время составления родословных.

Наталья Евдокимова

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