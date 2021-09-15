В Казани открылись Дни татарской молодежи

С 14 по 18 сентября в Татарстане пройдут XXXI Дни татарской молодежи. Открытие состоялось вчера в Казанском татарском государственном театре юного зрителя им. Г. Кариева. Гостями мероприятия стали депутат Государственной Думы Российской Федерации Ильдар Гильмутдинов, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Тимур Сулейманов отметил, что Молодёжный центр «Идель» уже более 20 лет является организатором знаковых мероприятий для татарской молодежи, проживающей за пределами Республики Татарстан: детская профильная смена «Милләтебез хәзинәләре» – «Сокровища нации», Школа лидера татарской молодежи, различные конкурсы и другие.

По его словам, День татарской молодёжи является самым и узнаваемым среди них.

«Это уже не просто мероприятие, а настоящая платформа для общения молодых, инициативных лидеров, которые в своих регионах реализуют проекты, направленные на сохранение и развитие татарского языка. Уверен, в этом году форум традиционно станет для них возможностью представить свои инициативы, а также реализовать новые межрегиональные проекты», – подчеркнул министр.

Цель проекта заключается в культурно-национальной консолидации татарской молодежи, проживающей в различных регионах Российской Федерации, странах дальнего и ближнего зарубежья, расширение деловых и культурных связей, информационном обмене в области молодежной политики, науки, культуры и образования, решении проблем, которые стоят перед татарскими молодежными организациями в регионах.

Участие принимают 180 делегатов из 30 регионов России: Республики Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Коми, Ханты-Мансийнский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ; Алтайский, Красноярский, Пермский края; Астраханская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области.

Рустам Шакиров приехал из Москвы, представляет совет молодежи при Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации.

«Я впервые участвую в этом проекте, приехал вдохновиться, найти единомышленников, которым не все равно на свой народ. В Москве мы организуем много проектов, активно взаимодействуем и объединяем татарскую молодежь», – рассказал Рустам Шакиров.

Ильдар Садртдинов из Ханты-Мансийского автономного округа отправил на проект Урайский политехнический колледж.

«Мне поставили задачу – узнать все о Коране и тюбетейке, которые принесли нам в колледж. На проекте хочу познакомится с единомышленниками, обменяться идеями и впоследствии реализовать у себя», – рассказал Ильдар.

В программе запланированы работа по объединениям, разнообразная культурная программа, мастер-классы по вокалу, рукоделию, журналистике, истории, уроки татарского языка и др. Делегаты Дней татарской молодежи будут представлять свои проекты, делиться опытом с единомышленниками и выбирать лидера мероприятия.

Организатором выступает Федеральная национально-культурная автономия татар и молодежный центр «Идель» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и Федеральной национально-культурная автономия татар.

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