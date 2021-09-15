ВИДЕО: В Мурманске в Доме Дружбы писали татарский диктант

В Мурманске в Доме Дружбы писали татарский диктант. Принять участие могли все желающие любого возраста и национальности. При этом можно было выбрать уровень владения языком: начальный, средний, свободный. В столице Заполярья мероприятие организовали при поддержке татарского культурного общества «Якташ».

Начальник отдела министерства внутренней политики Мурманской области, координатор проекта «Дом Дружбы» Ольга Люткевич: «В акции принимают участие не только члены организации, но и жители Мурманской области, владеющие татарским языком, которые хотят проверить свой уровень знаний. Это отлично, что у нас есть Дом Дружбы. Наша главная цель – сохранение и развитие национальных языков и культур народов, проживающих на Кольском полуострове».

Писали диктант в уютной, почти домашней атмосфере за большим общим столом. Среди гостей были и те, кто едва научился ручку в руках держать. Образовательная акция «Татарский диктант» проводится ежегодно по всему миру. В этом году в ней приняли участие больше миллиона человек. В Мурманской области сейчас проживают почти пять тысяч татар.

Участница акции «Татарский диктант» Камилла Биккиняева: «Мы стараемся поддерживать наши национальные традиции. Очень рады всегда собираться друг с другом, общаемся. Всегда рады всех видеть».

Наталья Погадаева

https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1631614179-v-murmanske-v-dome-druzhby-pisali-tatarskiy-diktant