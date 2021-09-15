11 сентября на разных площадках по всей республике татары Мордовии вот уже в четвертый раз собрались для того, чтобы написать диктант на татарском языке. Проект, созданный Всемирным форумом татарской молодежи по аналогии с «Тотальным диктантом», получил широкую популярность и прошел в России и за рубежом уже в шестой раз.

Акция направлена на привлечение внимания к татарскому языку и культуре, повышение интереса к владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок.

В этом году «Татарча диктант-2021» прошел в Татарстане и Башкортостане 10 сентября, в регионах России – 11 сентября, в зарубежных странах – 12 сентября.

В конференц-зале Исламского культурного центра акция «Татарча диктант» проводится уже в четвертый раз.

Участниками акции стали около 30 человек, в их числе руководитель Региональной национально-культурной автономии татар Республики Мордовия «Якташлар» Шамиль Фатихович Давыдов, председатель правления автономии Надия Низаметдиновна Азисова, директор Исламского культурного центра Фагим-хазрат Шафиев.

Вместе с представителями Мордовии «Татарча диктант» в Исламском культурном центре написал и председатель Совета аксакалов города Казани, имам-хатыйб мечети Аль-Марджани Мансур-хазрат Джалялетдинов. Он поприветствовал собравшихся и отметил, что важно участие в акции, а не оценка за диктант.

– Своим участием мы показываем любовь и уважение к родному татарскому языку. И не важно, что будет выставлено за диктант «2» или «5», – сказал он.

Среди участников акции здесь были люди разных возрастов и представители разных профессий: школьники и пенсионеры, религиозные и общественные деятели, студенты и преподаватели, предприниматели и врачи.

В тот же день акция «Татарча диктант» прошла и в стенах Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е.Евсевьева. На этой площадке писали диктант на родном языке и финалистки Республиканского конкурса «Татар кызы Мордовия – 2020» Айлина Абузярова и Альфия Нураева.

Вице-мисс конкурса Айлина Абузярова поделилась с нами своими впечатлениями:

– Уже третий год я принимаю участие в этой акции. В этом году писали отрывок из произведения Ибрагима Салахова «Томаннарга төрелгән яшьлек турында». Хотелось бы отметить, что участников с каждым годом становится все больше, что вызывает у меня гордость и радость за наш язык. Для меня это акция любви и внимания к родному языку. Это прекрасная возможность для татароязычных жителей региона и всей страны проверить свои орфографические и грамматические ошибки, – рассказала девушка.

Еще одной площадкой для акции «Татарча диктант» в Саранске стал Дом народов Мордовии. Там диктант на татарском языке при финансовой поддержке Клуба татарских бизнесменов и представительства МАИБ в Мордовии написали около 50 человек. В их числе религиозные и общественные деятели, предприниматели, ученики школ из сел Большая Поляна Кадошкинского района, Кривозерье Лямбирского района, Белозерье Ромодановского района.

– Открыл наше мероприятие председатель Совета старейшин татар РМ Шамиль Закариевич Бикмаев, а ученица Большеполянской школы Кадошкинского района Дарина Кильдеева прочла стихотворение Габдуллы Тукая «Туган тел». Участниками «Татарча диктанта» стали и футболисты из села Белозерье, которые недавно заняли второе место во всероссийских соревнованиях. Диктант на татарском языке читала учитель русского языка и литературы Большеполянской школы Светлана Шамиловна Абаева, – рассказал организатор акции, директор благотворительного фонда «Мусульмане Мордовии» Ратмир Мусалов.

Член Союза журналистов России Айса Ахмяров также делится своими впечатлениями:

– Я в этом году впервые принял участие во Всемирной образовательной акции «Татарча диктант». Писал диктант в Доме народов РМ. Каждый участник акции получил от организаторов свежий номержурнала «Казан утлары», а представитель БФ «Мусульмане Мордовии» вручил юным участникам диктанта сладкие подарки, – отметил он.

С интересом присоединились к участию в акции и районы республики. Так в селе Ломаты Дубенского района в написании диктанта на татарском языке приняли участие около 15 человек, в числе которых были и дети, и взрослые.

– Организатором акции в нашем селе стала учитель татарского языка и литературы Альфия Кетдюсовна Узбякова, – рассказывает активный житель села, имам местной мечети Раиль-хазрат Мусин. – У нас эта акция прошла впервые, моей семье было очень интересно принять в ней участие. Мы писали диктант по произведению Ибрагима Салахова. Благодаря акции дети узнали много новых слов на родном татарском языке. Думаю, если бы акция прошла чуть позже, участников было бы больше, так как в эти выходные многие сельчане завершали садово-огородные дела, кто-то убирал урожай картофеля, кто-то готовил огород к зиме.

Сельские школы, где изучаются татарский язык и литература, тоже присоединись к акции «Татарча диктант». В их числе школа в селе Татарские Юнки Торбеевского района, где диктант провела Танзиля Ахметовна Агишева.

Эльвира Баляева

yuldash-sputnik.ru