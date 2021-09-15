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Татары Казахстана приняли участие во Всемирной образовательной акции «Татарча диктант»

Татары Казахстана приняли участие во Всемирной образовательной акции «Татарча диктант»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, Акция “Татарча диктант”, 15.09.2021 0 1

При поддержке Исполкома Всемирного конгресса татар 12 сентября 2021 года этнокультурные центры РОО «Казахстанский конгресс татар и башкир» приняли участие во Всемирной образовательной акции «Татарча диктант – 2021».

Диктант был проведен в одиннадцати регионах Республики Казахстан, в которой приняли участие около 200 человек.

Старейшим участником татарской образовательной акции в этом году в Казахстане стала 95-летняя Сабиля Мухаметшина из г. Кызылорды – 15 мая 1926 года рождения. Самыми юными участниками стали первоклассницы Юлия Латыпова из г. Костаная, Розалия Сибгатуллина и Гайнель Касьянова из г. Шымкента, которым по 7 лет.

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