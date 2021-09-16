Идёт приём заявок на фестиваль-конкурс «Идель»

До 1 октября осуществляется приём заявок на Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель». В проекте могут принять участие студенты и выпускники творческих отделений вузов и ссузов, исполняющие песни на башкирском и/или татарском языках. Специальная номинация – детская, – для участников в возрасте от 6 до 15 лет включительно.

Присылайте свои аудио- и видеофайлы в хорошем качестве на почту [email protected] Не забывайте заполнить анкету участника.

В прошлом году проект отметил своё 10-летие. В состав жюри входят именитые деятели искусства обеих республик: Идрис Газиев, Флюра Кильдиярова, Зиля Сунгатуллина, Ильгам Валеев, Урал Идельбаев, Наиля Юсупова и другие.

Лауреатами фестиваля «Идель» в разные годы становились: Ришат Тухватуллин, Радик Юлъякшин, Зилия Бахтиева, Айгиз Ханов, Айгуль Ахметшина, Рафис Сирусин и другие.

Положение конкурса Идель 2021

Анкета