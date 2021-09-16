Стали известны имена победителей литературного конкурса «Саумы, Казан!»

В Казани определили победителей конкурса рассказов о столице Татарстана «Саумы, Казан!» («Здравствуй, Казань!»). Жюри выделило 12 самых сильных работ – 6 авторов стали абсолютными победителями, остальные получили поощрительные призы.

Так, в возрастной категории до 35 лет первое место заняла Алина Габдулина с рассказом «Мусильда – кошка-медсестра», второе – Илья Береснев с произведением «Изумруд», третье – Айзиля Сабирова с рассказом «Сәгать алты иде».

В возрастной категории от 35 лет лучшим признали Ркаила Зайдуллина за рассказ «Карындыклы иде тәрәзәсе», второе место занял Денис Фокин с произведением «В конце лета» и третье место присудили Асие Юнысовой за рассказ «Имән».

Еще 6 участников получили поощрительные призы. Среди тех, кто удостоился наград – Айгуль Шайхлисламова с рассказом «Саумы, Казан!», Марина Шишкарева с рассказом «Удачный день», Леонид Курин с рассказом «Времена не выбирают», Фарида Габдраупова с рассказом «Казанский аваз», Айзиряк Гараева с рассказом «Казаныма кайтам» и Раиля Хаялиева с рассказом «Каз анасы шәһәре».

Всего с 5 апреля по 31 июля на конкурс поступило более 120 работ, из них около 50 на татарском языке и 70 – на русском. Участие в конкурсе принимали не только казанцы, но и жители Турции, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Австралии и даже Нью-Йорка. Авторов лучших рассказов в День города наградили заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова и председатель жюри, писатель Ахат Мушинский. Лучшие работы будут собраны в сборник рассказов о Казани.

kzn.ru