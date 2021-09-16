Татарская общественная организация «Мирас» (Наследие) г. Нижневартовск получила подарок от Президента РТ

В Казани состоялась передача подарка президента Республики Татарстан Рустама Минниханова татарской общественной организации «Мирас» (Наследие) – 17-местного микроавтобуса Ford-Tranzit.

Президент Татарстана высоко оценил вклад организации «Мирас» в развитие межрегионального сотрудничества. Особо отметил бережное отношение общественников к вопросам сохранения национальных культурных и языковых традиций.

«Данное событие является историческим для всей Югры. Символично, что оно состоялось в год единства татарского народа и в год проведения в Нижневартовске ХХI Федерального Сабантуя, на который съехались гости из различных уголков страны. От себя лично и от имени всех членов общественной организации выражаю огромную благодарность президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову за оказанное внимание. Подаренный микроавтобус станет отличным подспорьем в деятельности нашей общественной организации», – отметил руководитель татарской общественной организации «Мирас» (Наследие) Рафаил Мухаметзянов.