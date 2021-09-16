tatruen
Главная / Новости / Татарская общественная организация «Мирас» (Наследие) г. Нижневартовск получила подарок от Президента РТ
Татарская общественная организация «Мирас» (Наследие) г. Нижневартовск получила подарок от Президента РТ

Татарская общественная организация «Мирас» (Наследие) г. Нижневартовск получила подарок от Президента РТ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 16.09.2021 0 11

В Казани состоялась передача подарка президента Республики Татарстан Рустама Минниханова татарской общественной организации «Мирас» (Наследие) – 17-местного микроавтобуса Ford-Tranzit.

Президент Татарстана высоко оценил вклад организации «Мирас» в развитие межрегионального сотрудничества. Особо отметил бережное отношение общественников к вопросам сохранения национальных культурных и языковых традиций.

«Данное событие является историческим для всей Югры. Символично, что оно состоялось в год единства татарского народа и в год проведения в Нижневартовске ХХI Федерального Сабантуя, на который съехались гости из различных уголков страны. От себя лично и от имени всех членов общественной организации выражаю огромную благодарность президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову за оказанное внимание. Подаренный микроавтобус станет отличным подспорьем в деятельности нашей общественной организации», – отметил руководитель татарской общественной организации «Мирас» (Наследие) Рафаил Мухаметзянов.

Официальный Нижневартовск

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.