При мечетях Татарстана организуют летние лагеря для детей

В период летних каникул мухтасибаты Татарстана организуют для школьников духовно-оздоровительные курсы.

Традиционно в мечетях республики в рамках учебно-познавательных мероприятий для детей подготовлена насыщенная программа, включающая в себя занятия по этике, основам Ислама, Корану, а также развлекательные мероприятия: игры, конкурсы и летний праздник Сабантуй.

Список мечетей города Казани, в которых будут организованы летние каникулы для детей представлены на официальном сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

dumrt.ru