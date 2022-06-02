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При мечетях Татарстана организуют летние лагеря для детей

При мечетях Татарстана организуют летние лагеря для детей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 02.06.2022 0 1

В период летних каникул мухтасибаты Татарстана организуют для школьников духовно-оздоровительные курсы.

Традиционно в мечетях республики в рамках учебно-познавательных мероприятий для детей подготовлена насыщенная программа, включающая в себя занятия по этике, основам Ислама, Корану, а также развлекательные мероприятия: игры, конкурсы и летний праздник Сабантуй.

Список мечетей города Казани, в которых будут организованы летние каникулы для детей представлены на официальном сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

dumrt.ru

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