В Перу впервые прошел татарский праздник Сабантуй

28 мая в Перу прошел Сабантуй — праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. В Перу, да и во всей Латинской Америке Сабантуй праздновался впервые. Организаторами выступили общественная организация “ТатЛам” при поддержке КСОРС Перу и ассоциации «С Тобой, Россия».

На территории загородного клуба Centromin соотечественники и друзья России приняли участие в этом веселом национальном татарском празднике.

Ярмарка блюд татарской, башкирской и русской кухни, где были представлены чак-чак, вак-бэлиш, “өчпочмак”, казанский плов и многое другое, красивая природа и свежий воздух, татарские песни — все это помогало создать неповторимую, яркую и радостную атмосферу.

Официально празднование открыла Гилязева Алиса Амировна, учредитель и руководитель организации «Татлам», зачитав поздравление от президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова.

Затем начались традиционные конкурсы и состязания, которые помогали провести Фиданна Рифгатовна Хайруллина и Светлана Владимировна Козицкая.

Бег в мешках, перетягивание каната, бег с водой и многое другое. Был даже конкурс на знание татарского языка. А чтобы участники праздника смогли предварительно к нему подготовиться, всем заранее были вручены красочные буклеты, в которых было кратко рассказано о Сабантуе и даны некоторые основные татарские слова и выражения.

Взрослые и дети с радостью участвовали в конкурсах, танцах — праздник удался!

ksorsperu.com