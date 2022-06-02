В Нефтеюганске представили татарский праздник Сабантуй

В Нефтеюганске в городской библиотеке прошла акция «Библионочь-2022». Ее тематикой в этот раз стала «Сила традиций», отразившейся в разнообразных площадках и локациях, посвященных культуре и быту народов, населяющих Россию, а также ее история, включая советское прошлое. Пришедших на «Библионочь» нефтеюганцев ждали тематические квесты, выставки, викторины и многое другое.

– Библионочь – это ежегодная социально – культурная акция проходящая по всей России. В 2022 году она проходит уже в 11-й раз, и сегодня темой выбраны традиции, а именно народов и семьи. Каждый пришедший в библиотеку может погрузиться в традиции народов ханты, Якутии и даже в советскую эпоху.”

В краеведческом зале расположилась фотозона “Сохраняя традиции”. Здесь воссоздан интерьер советской квартиры. К слову в организации помогли жители нашего города, принося свои старые вещи. Гостей вечера в каждом зале библиотеки погружали в традиции разных народов. Один из них – татарский праздник “Сабантуй”. Любимейший праздник татарского народа, одновременно древний и новый. Праздник труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, пляски, обряды и традиции.

Татары Сургута