В Киргизии прошел ежегодный национальный праздник «Сабантуй»

28 мая 2022 года в городе Жалал-Абад общественное объединение татарско-башкирский культурный центр «Идель» по Жалал-Абадской области провел ежегодный национальный праздник «Сабантуй».

На этот праздник были приглашены Заслуженная артистка Республики Татарстан Гульдания Хайруллина, лауреат международных конкурсов, молодой певец Линар Шаймухаметов и популярный ведущий Булат Байрамов.

С поздравлениями выступили представители обл.администрации, мэрии, председатель Ассамблеи Народа Кыргызстана и другие официальные лица.

Жители города и гости были в восторге от праздника и принимали активное участие в играх, конкурсах, танцевали, и не смотря на проливной дождь все остались до конца праздника.