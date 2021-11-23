Принимаются заявки на участие в поэтическом конкурсе «Белый голубь»

До 31 декабря 2021 года любой желающий может принять участие в поэтическом конкурсе «Белый голубь» для пишущих стихи на башкирском или татарском языке.

По-башкирски он называется “Аҡ күгәрсен”, по-татарски “Ак күгәрчен” и посвящен памяти поэта Расиха Ханнанова, песни которого, начиная с 1960-х годов, исполнялись лучшими певцами Башкортостана и Татарстана и считаются «золотым стандартом» национальной эстрады двух народов. Название конкурсу дала последняя песня, написанная поэтом незадолго до ухода из жизни.

Конкурс стартовал 28 октября 2021 года, в день 90-летия поэта. Стать его участником можно, прислав на конкурс свои стихи, которые можно адаптировать в песни. Принять участие в этом литературном состязании может любой начинающий автор, независимо от возраста, региона и страны проживания.

В жюри конкурса входят литературоведы, а также легендарные башкирские и татарские исполнители прежних лет. Председателем жюри является известный композитор, автор многих национальных хитов Рим Хасанов. Идею конкурса также поддержал целый ряд исполнителей, в том числе популярная певица Алсу, песня «Әткәй» на стихи Расиха Ханнанова для которой стала первой исполненной ею на родном татарском языке.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Итоги конкурса планируется подвести 21 марта 2022 года, во Всемирный день поэзии. Победителей ждут необычные призы. Так, партнер конкурса — Литературный институт имени А.М.Горького в Москве предоставит автору лучших стихов возможность бесплатно пройти мастер-класс в Москве. На стихи победителя будет написана новая песня, которую исполнит одна из «звезд» национальной эстрады. Подборка лучших произведений участников конкурса будет опубликована в СМИ и в виде книги.

Принять участие в конкурсе можно, направив свои стихи на башкирском или татарском языках на электронный адрес [email protected] или в бумажном формате Почтой России по адресу: 450076, г.Уфа, ул. Коммунистическая, 34, Союз писателей РБ (с пометкой «На конкурс «Белый голубь»).