В Удмуртии выявили сильнейших в национальной борьбе корэш

21 ноября в Муниципальном дворце спорта города Ижевска состоялся Республиканский чемпионат по национальной татаро-башкирской борьбе корэш. Событие приурочили к 30-летию Татарского общественного центра.

Организация чемпионата по национальной татаро-башкирской борьбе направлена на сохранение и развитие традиционного вида спорта тюркских народов.

Участниками стали 25 спортсменов из Удмуртии и Татарстана.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра национальной политики УР Филатов А.В., президент ТОЦ Удмуртии Миннемуллин И.Г., председатель Федерации борьбы корэш УР Рамазанов И.И.

Чемпионат проводился по четырем весовым категориям 70, 75, 85 кг. и абсолютной категории.

Призерами в весовых категориях стали:

70 кг. 1-место – Шарафутдинов Эльфир, 2- место Абдумуратов Фазлиддин, 3-е место Каюмов Булат.

75 кг. 1-место – Каримов Ранель, 2- место Сибгатуллин Марсель, 3-е место Абдуаминов Эрали.

85 кг. 1-место – Галлямов Наргиз, 2- место Князев Илья, 3-е место Мустафаев Байрыш.

Абсолютная категория 1-место – Шабаев Ильдар, 2- место Мухачев Александр, 3-е место Садыков Айрат.

Ильсур Миннемуллин