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В Арске пройдёт республиканский конкурс «Татар кызы – 2021»

В Арске пройдёт республиканский конкурс «Татар кызы – 2021»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 23.11.2021 0 10

Республиканский конкурс «Татар кызы» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций  Татарстана проводится 24 ноября на базе Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».

Конкурс проводится с целью раскрытия богатства внутреннего мира и лучших качеств татарской девушки,  распространения и повышения интереса к языку, культуре, самобытности татарской нации.

На заочный этап конкурса поступили заявки от 32 профессиональных образовательных организаций Татарстана, из которых 11 были отобраны на очный этап конкурса.

mon.tatarstan.ru

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