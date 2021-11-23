В Арске пройдёт республиканский конкурс «Татар кызы – 2021»

Республиканский конкурс «Татар кызы» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Татарстана проводится 24 ноября на базе Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».

Конкурс проводится с целью раскрытия богатства внутреннего мира и лучших качеств татарской девушки, распространения и повышения интереса к языку, культуре, самобытности татарской нации.

На заочный этап конкурса поступили заявки от 32 профессиональных образовательных организаций Татарстана, из которых 11 были отобраны на очный этап конкурса.

mon.tatarstan.ru