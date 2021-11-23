Татарстан представили на Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова в составе российской делегации принимает участие в Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине, которые проходят 21-23 ноября в Сарае. Она представила Татарстан с докладом на круглом столе «Сохранение духовных ценностей как основа межкультурного диалога». Ирада Аюпова рассказала об опыте Республики Татарстан в области сохранения духовных и культурных ценностей в субъекте.

Участников круглого стола также ждали мастер-классы фольклорных коллективов регионов Российской Федерации.

В рамках проведения Дней духовной культуры запланированы ряд мероприятий.

Сегодня Ирада Аюпова также приняла участие в открытии выставки Русского географического общества «Удивительная Россия» в Сараевском национальном театре. Здесь состоялась встреча с заместителем директора Сараевского народного театра Го́рданой Хреновицей, директором Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александром Воронко, министром по гражданским делам Боснии и Герцеговины А́нкицей Гуделевич и Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым.

В рамках дней широкой публике Боснии и Герцеговины будет продемонстрировано богатство и многообразие российской культуры. В культурной программе Россию представляет и Татарстан.

Дни духовной культуры России в Боснии и Герцеговине реализуются Министерством культуры России в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и Правительства РФ.