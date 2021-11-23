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Татарстан представили на Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине

Татарстан представили на Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 23.11.2021 0 3

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова  в составе российской делегации принимает участие в Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине, которые проходят  21-23 ноября в Сарае. Она представила Татарстан с докладом на  круглом столе «Сохранение духовных ценностей как основа межкультурного диалога».  Ирада Аюпова  рассказала об опыте Республики Татарстан в области сохранения духовных и культурных ценностей в субъекте.  

Участников круглого стола также ждали мастер-классы фольклорных коллективов регионов Российской Федерации.

В рамках проведения  Дней духовной культуры  запланированы ряд мероприятий.
Сегодня Ирада Аюпова также приняла участие в открытии выставки Русского географического общества «Удивительная Россия»  в Сараевском национальном театре. Здесь состоялась встреча с  заместителем директора Сараевского народного театра Го́рданой Хреновицей,  директором Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александром Воронко, министром по гражданским делам Боснии и Герцеговины А́нкицей Гуделевич и Чрезвычайным и Полномочным Послом  Российской Федерации  в Боснии и Герцеговине Игорем  Калабуховым.

В рамках дней широкой публике Боснии и Герцеговины будет продемонстрировано богатство и многообразие российской культуры. В культурной программе Россию представляет и Татарстан.

Дни духовной культуры России в Боснии и Герцеговине реализуются Министерством культуры России в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и Правительства РФ.

mincult.tatarstan.ru

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