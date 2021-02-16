Продлевается прием статей на Международную научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения Э.Р.Тенишева

13 февраля оргкомитет Международной научно-практической конференции «Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э. Р. Тенишева» принял решение о продлении сроков приема статей до 10 марта включительно.

Направления работы конференции:

1. Жизнь и деятельность профессора Э. Р. Тенишева – выдающегося советского и российского тюрколога, татарского общественного деятеля.

2. Философия и психология тюркского мира.

3. Выдающиеся татарские деятели науки, культуры, истории Поволжья.

4. Преподавание родного языка и родной литературы в вузе и в школе.

5. Этногенез народов Поволжья.

6. Тюркские, славянские и финно-угорские народы в историческом измерении.

7. Татарское краеведение Окско-Сурского междуречья.

В рамках конференции состоятся следующие мастер-классы:

1. Роль краеведческих изданий Пензенской области в воспитании патриотизма и толерантности у молодого поколения.

2. Изучение жизни и деятельности выдающихся земляков (на примере Э. Р. Тенишева).

Присылайте Ваши заявки и статьи (форма заявки и требования к статье представлены в информационном письме) на адрес электронной почты Оргкомитета конференции: [email protected] .

Более подробная информация представлена в информационном письме. По вопросам подачи заявок на участие обращаться к ответственному секретарю: Самочкиной Гульназ Хуснулловне , +79875016926.

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