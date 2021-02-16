В Пензе прошел литературный вечер, посвященный 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля

В офисе Татарской автономии Пензенской области в тёплой дружеской компании прошел литературный вечер, посвященный романтической лирике Героя Советского Союза и великого татарского поэта и журналиста Мусы Джалиля. Мероприятие, посвященное 115-летию со дня рождения поэта, открыл Председатель автономии Туктаров Ж.З. Он передал слово учителю татарского языка и литературы, методисту института Каюма Насыйри Янгуразовой Д. Р..Дина Равильевна погрузила всех собравшихся в лирическую атмосферу творчества Мусы Джалиля, уделив особое внимание любовной лирике.

Активисты молодежного исполкома с удовольствием прочитали полюбившиеся стихотворения поэта, а Галия Умярова порадовала игрой на блокфлейте, познакомила гостей с народной татарской композицией.

Татарская автономия Пензенской области