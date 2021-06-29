Продолжается прием работ на конкурс “Любимый Татарстан”

Открый онлайн-конкурс детского рисунка «Любимый Татарстан», посвящен 100-летию образования Татарской АССР.

Инициатором и организатором онлайн-конкурса является Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с Ассоциацией татарских творческих деятелей при Постпредстве Республики Татарстан во взаимодействии с Порталом татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области Piter.tatar. Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 15 лет, включительно.

Конкурс проводится в целях поиска и выявления талантливых детей, предоставления им возможности для развития и созидательного творчества.

Первый тур проводится в режиме-онлайн, подача заявок на участие в конкурсе и самостоятельное исполнение работ до 31 июля 2020 г.

На втором туре рассматриваются в режиме онлайн лучшие работы, исполненные детьми от 6-15 лет самостоятельно за период 2015-2020 только в соответствии с тематикой конкурса «Любимый Татарстан», а также рисунки и поделки выполненные на «Мастер-классах» на местах в различных городах (например Казань, Аникеева Галлия 14 лет, «Красавица Казань». Мастер-класс Елены Островой)

Третий тур – подведение итогов конкурса детского рисунка пройдет

в режиме онлайн в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 30 августа 2020 года. (В.О., 11 Линия, д.14, пом.2). на третий тур в режиме онлайн проходят лучшие рисунки, отобранные на 2 туре по трем возрастным категориям.

Участникам предлагается представить свои работы на следующие темы: природа и красивые места Татарстана «Родные просторы», городской пейзаж «Красавица Казань», авторское видение образов, связанных с Татарстаном, самобытные образы татарского поэта Габдуллы Тукая, образ «Муса Джалиль – поэт», воин-герой, «Образы царицы Сююмбике», «Историческая тема», народные праздники: «Сабантуй», «Корэш», «Деревенская свадьба», национальный костюм, «Восточные узоры», образы «Татарская красавица», «Батыр», «Ак калфак».

piter.tatar