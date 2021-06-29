ВИДЕО: Приглашаем на XI Всероссийский сельский Сабантуй!

2-3 июля 2021 года в Муслюмовском районе Республики Татарстан пройдет XI Всероссийский сельский Сабантуй. Мероприятие проводится при поддержке Всемирного конгресса татар, Министерства культуры Республики Татарстан и Муслюмовского муниципального района.

В этом году на Сабантуй приедут 500 гостей из 35 регионов России. В рамках программы 2 июля в селе Муслюмово запланирован праздничный концерт, а на следующий день основные мероприятия национального праздника с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова продолжатся на центральной площади.

Прямой эфир с церемонии открытия Сабантуя можно будет посмотреть 3 июня в 11:00 на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета.