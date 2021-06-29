«Алтын каләм – Золотое перо»: открылась заявочная кампания XXVI Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы

С 23 по 27 июля 2021 года на базе МЦ «Волга» состоится XXVI Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодёжной прессы «Алтын каләм – Золотое перо». Традиционно участниками фестиваля станут юных журналистов от 10 до 20 лет (учащиеся учебных заведений общего и среднего образования). Отметим, что в этом году количество участников увеличилось на 50 человек.

Задачами Фестиваля «Алтын каләм – Золотое перо» на протяжении 26 лет являются выявление, поддержка и поощрение деятельности юных журналистов, включение наиболее талантливых в процесс развития информационного поля, формирование пула юных журналистов, работающих на двух государственных языках (русском и татарском) одинаково успешно. Первый Фестиваль прошёл в 1996 году по инициативе Министерства по делам молодёжи Республики Татарстан и Союза журналистов Республики Татарстан, и успешно продолжает свою работу и по сегодняшний день. Ученики школы «Алтын каләм – Золотое перо» – успешные сотрудники пресс-служб, СМИ, креативных агентств Республики Татарстан и Российской Федерации.

Получить возможность обучения и работы с профессионалами медиасферы, создать собственную газету, подкаст, телевизионную программу или создать концепцию личного блога, а также попробовать свои силы в получении главной награды – бюджетного обучения в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций К(П)ФУ – одни из возможностей фестиваля.

Заявочная кампания Фестиваля пройдет с 23 июня по 15 июля 2021 года. Отбор происходит в два этапа: первый – необходимо подготовить портфолио и заполнить заявку по ссылке https://forms.gle/rAQgKwzfRTq22jaQA . Второй – выполнить задание в приложении (условия будут размещены в официальной группе ВКонтакте). Итоговые списки будут утверждены и опубликованы в период с 17 по 20 июля 2021 года.

В 2021 году Фестиваль пройдет по 9 направлениям: печатная журналистика (русская и татарская), телевидение, видеоблогинг, радио, подкастинг, дизайн и верстка, фотожурналистика, SMM. Одним из новшеств стало включение нового направления – подкастинг.

Исходя из актуальной повестки информационного поля Республики Татарстан, было определено 6 основных тем фестиваля:

«Туган телем – газиз телем. Родные языки народов Татарстана»; «2021 – Год науки и технологий в Российской Федерации»; «Нацпроекты глазами молодежи»; «Сила села. Территория развития сельской молодежи»; «Молодежь XXI века: с подростками о подростках»; «Вперед в будущее: журналистика через 50 лет».

Традиционно главные победители фестиваля – обладатели Гран-при – получат возможность обучения за счёт средств гранта, выделенного из бюджета Республики Татарстан решением Президента Рустама Минниханова, в Казанском федеральном университете по специальности «Журналистика» или «Телевизионная журналистика» на русском и татарском языках. Кроме того, каждый из участников имеет возможность получить стажировку в изданиях Республики Татарстан и пресс-службах молодежных организаций, органов власти муниципальных образований.

Организаторами Фестиваля выступают Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Союз журналистов Республики Татарстан, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при участии Министерства образования и науки Республики Татарстан, Телерадиокомпании «Татарстан – Новый век» и молодежного правительства при Кабинете Министров Республики Татарстан.

Дополнительную информацию о Фестивале можно получить в официальной группе и аккаунте в Instagram.