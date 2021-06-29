27 июня в Тавдинском городском округе прошёл татарский праздник Сабантуй.
Участие в празднике приняли Гильфанов Хайдар Маслахетдинович – Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области, Склярова Людмила Георгиевна – заместитель главы администрации Тавдинского городского округа.
Творческую группу представили ведущая солистка Челябинского театра оперы и балета им. М.И.Глинки, Гузелия Шахматова, солисты Уральского государственного хора Элиза Махиянова и Рамис Идрисов.
Постоянный Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов зачитал Приветственный адрес Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и вручил Почетную грамоту министерства культуры Республики Татарстан ведущей солистке Челябинского театра оперы и балета им. М.И.Глинки, Шахматовой Гузелие Зыябидиновне.