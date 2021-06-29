В Алтайском крае прошел IX Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни»

Он объединил 800 участников и сотни гостей, увлеченных сохранением традиционной культуры наших народов.

Программа фестиваля традиционной культуры открыло пленарное заседание III Международного научного форума «Интеграционные процессы в этнокультурной сфере». В Алтайском государственном университете состоялась IX Международная научно-практическая конференция «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве» и I Международная научно-практическая конференция «Большой Алтай: развитие, интеграция, международное сотрудничество». Проектные секции конференции по социальной интеграции продолжили работу на территории парк-отеля «Ая» в Алтайском районе.

Татарскую культуру представил «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна). «Каждый год мы принимаем участие в фестивале и стараемся показать что-то новое, ещё не охваченную часть нашего богатого наследия» – председатель АКОО «Дулкын» (Волна) Флора Зинатуллина.

Самыми яркими событиями фестиваля по традиции стали творческая встреча «Я горжусь тобой, Алтай!» и народные гулянья с ярмаркой, песнями, танцами, национальными играми и большим хороводом. Завершил IX Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» гала-концерт, в котором приняли участие 29 творческих коллективов.

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)