Прошёл​ IX Межрегионалный конкурс чтецов «Туган телем – серле тел»

С 10 января по 12 февраля 2022 года ​ прошел ​ ​ IX Межрегионалный конкурс чтецов «Туган телем – серле тел».

При активном содействии РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» и ​ муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени И.Х. Садыкова» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, учащиеся Пензенских школ с этнокультурным компонентом образования, приняли активное участие в конкурсе и стали победителями.

Тематика конкурса: «Балачагым моңлы ил» Стихи и проза, посвященные детству. Номинации: – «Колыбельная»; – «Страна детства»; – «Первый учитель»; – «Школьные годы»; – «Родительский дом»; – «Воспоминания детства»; – « Родной язык».

Участники конкурса исполнили наизусть поэтические, прозаические, а также драматические произведения (монолог из спектакля) отечественных и зарубежных авторов по своему выбору на татарском языке.

Все участники награждены дипломами Победителя и Лауреата конкурса!

Татарская автономия Пензенской области