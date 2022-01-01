От имени Централизованной Религиозной Организации Духовного Управления мусульман Чувашской Республики искренне поздравляем с наступающим Новым 2022 годом!

Желаю всем крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов!

Пусть Новый 2022 год станет для каждого годом процветания, благополучия, временем славных свершений и открытий. Любви, добра и благополучия!

С уважением, председатель ДУМ ЧР Мансур хазрат Хайбуллов