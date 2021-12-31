Старейшины северных провинций Афганистана подарят Минниханову коня для бузкаши

В Афганистане состоялась заседание старейшин северных провинции. Старейшины татарской общины подняли вопрос по награждению Президента Татарстана Рустама Минниханова в дань уважения за внимание, которое он оказывает афганской общине и поддержку деятельности казанского благотворительного патриотического Фонда мусульман России. В соответствии с афганскими традициями Рустаму Минниханову хотят подарить коня, чемпиона конной игры — бузкаши.

«Все участники заседания поддержали эту инициативу. С нашей стороны отправлено письмо в адрес руководства Татарстана с подписями старейшин», — сообщил журналисту ИА «Татар-информ» глава Социального и культурного фонда татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Бузкаши — это татарские маленькие быстрые и удивительно выносливые кони, выращиваемые на северо-востоке страны. Надо отметить, что просто так вывезти из страны такого коня невозможно. Афганские татары его считают национальным достоянием.

«Это впервые, когда лидер российского региона и постсоветских стран удостаивается столь высокого уважения со стороны афганского народа. Это подарок от людей, которые живут в условиях войны и голода. Это дорогого стоит», — прокомментировал решение заседания старейшин генеральный директор казанского благотворительного фонда Рустам Хабибуллин.

Татары Афганистана на сегодня считаются самой многочисленной из зарубежных татарских диаспор. Их количество, по последним данным, более 500 тысяч человек.

Дмиртий Киселев

tatar-inform.ru