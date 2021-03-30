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Равиль Ахметшин встретился с контр-адмиралом Ильдаром Ахмеровым

Равиль Ахметшин встретился с контр-адмиралом Ильдаром Ахмеровым

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 30.03.2021 0

Полномочное представительство Татарстана посетил контр-адмирал, начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Ильдар Ахмеров.

Его принял Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Обсуждались вопросы службы и призыва военнослужащих из республики.

Также с Ильдаром Фердинандовичем встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Ильдар Ахмеров родился 7 августа 1965 года в Казани. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Макарова. Проходил службу на Тихоокеанском флоте в должностях командира большого противолодочного корабля, командира бригады противолодочных кораблей, заместителя командующего Приморской флотилией.

С мая 2015 начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

18 февраля 2021 года присвоено воинское звание контр-адмирал.

tatmsk.tatarstan.ru

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