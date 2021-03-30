В Российском исламском институте прошел финал Фестиваля-конкурса «Илаһи моң»

28 марта в Российском исламском институте прошел финал Фестиваля-конкурса исполнителей произведений духовного наследия «Илаһи моң». В этом году конкурс проводился в пятый раз. Гостей и участников финала конкурса, начавшегося с азана поприветствовал ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин. Он отметил, этот фестиваль позволяет нам сохранить и распространить наши национальные, религиозные традиции, которые имеют глубокие корни.

Организаторами фестиваля выступили Российский исламский институт, Творческая студия «Гульзада», Всемирный Конгресс татар, Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Институт международных отношений Казанского федерального университета. В этом году в состав организаторов фестиваля вошли Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан при Министерстве культуры Республики Татарстан, Болгарская исламская академия, Институт языка, литературы и искусств им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.

Во время финала Фестиваля-конкурса исполнителей произведений духовного наследия – «Илаһи моң» члены жюри ознакомились с более чем 40 выступлениями. Конкурсанты показали свое мастерство в следующих номинациях: исполнение произведений устного народного творчества (мунаджаты, баиты, эпос-дастаны, молитвы, зикр); исполнение образцов книжного литературного наследия («Кыйссаи Йусуф», «Бэдавам», «Кисек-баш» и пр.); чтение Корана в традиции татарского макама.

В качестве членов жюри выступили известные религиозные деятели и деятели искусств – Народная артистка Татарстана Гульзада Сафиуллина; доцент кафедры татарской музыки и этномузыкологии Казанской государственной консерватории Геннадий Макаров, директор Центра подготовки хафизов Корана КИУ Абдуррашид хазрат Фаизов, заместитель директора медресе «Мухаммадия» Зульфат хазрат Габдуллин, доцент кафедры татарского языка и национальной культуры РИИ Резеда Сафиуллина-Ибрагимова и др.

Прямую трансляцию фестиваля осуществлял официальный канал Российского исламского института. (https://www.youtube.com/watch?v=fRZDK-voiI4).

Народная артистка Татарстана Гульзада Сафиуллина подчеркнула, что все финалисты фестиваля выступили достойно, на высоком уровне.

– Этот фестиваль мы проводим уже пятый раз. В нынешнем году мы привлекли большое количество ученых, которые проводили лекции по истории и культуре татарского народа через ZOOM. Это позволило объединить всех, кто хотел ознакомиться с культурой нашего народа, его богатым наследием. К трансляциям подключались из многих регионов России – из Тюмени, Ханты-Мансийска, Башкортостана, Чувашии, из Татарстана, конечно, и многих других регионов. Надеюсь, нам удалось донести основной замысел фестиваля до татарской молодежи, его главного адресата. Мы хотели, чтобы они увидели богатство и многогранность нашего культурного и духовного наследия, – сказала Гульзада Сафиуллина.

dumrt.ru