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Внимание! Пресс-конференция о проведении Священного месяца Рамадан в Татарстане

Внимание! Пресс-конференция о проведении Священного месяца Рамадан в Татарстане

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 30.03.2021 0 3

6 апреля в 10:00 в информационном агентстве «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском и на русском языках о проведении Священного месяца Рамадан в Республике Татарстан. Спикерами встречи с журналистами выступят заместитель муфтия РТ по взаимодействию с официальными органами Ильфар хазрат Хасанов, начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, казый г.Казани Булат хазрат Мубараков, генеральный директор Благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов.

Они подробно расскажут об особенностях проведения Рамадана в этом году, а также о многочисленных инициативах, которые будут реализоваться Духовным управлением мусульман РТ и мухтасибатами РТ в этот период Республике Татарстан.

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dumrt.ru

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