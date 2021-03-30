Ученица 3-класса провела презентацию на тему “Татарский национальный костюм”

Приятно, когда обращаются за помощью и ты в состоянии оказать эту помощь кому-то чем-то…

Недавно к нам обратилась молодая женщина и рассказала нам, что её дочь, ученица 3-класса, решила во время классного часа, провести презентацию на тему “Татарский национальный костюм.” Как это представляла сама девочка, мы не знаем, но мама заволновалась, которая понимала, насколько тема серьёзная, учитывая того, что под рукой практически ничего не было… Конечно, весь материал можно скачать с интернета, грамотно составить слайды и с помощью проектора показать красивые картинки, что, в принципе, сейчас так и делают…

Но куда интереснее было бы, если организовать выставку и показать детям не только картинки, но вещи, которые действительно сохранились до наших дней и работы людей, которые и сегодня продолжают шить и создавать своими руками традиционные национальные костюмы и элементы костюмов.

И она вспомнила об организации “Ак калфак”, которая стала очень популярной в нашем городе и решила обратиться к нам за помощью.

…Подбирая костюмов и элементов, украшений, специализированной литературы, мы сами тоже очень волновались, вполне отдавая себе отчёт, что презентация создаётся для аудитории, где будут присутствовать дети других национальностей…

Но вот я получила видео и фото материалы, и поняла, что наши волнения оказались напрасными. И по рассказам мамы и самой школьницы Юлианы Атимгановой, всё прошло на высшем уровне. Юлиана сумела заинтересовать своих слушателей с самого начала, дети слушали её рассказы с большим интересом, запоминали названия головных уборов, и на заданные вопросы в конце урока, ответы были точные… Даже классный руководитель отметила, что такого яркого, насыщенного урока у них ещё не было.

А после детям разрешили подойти к выставочному столу, потрогать и поближе рассмотреть каждую вещицу, задавать дополнительные вопросы, на которые тут же получали точные ответы.

Ну и напоследок общая фотография на память.

В душе разлилась такая теплота и радость от того, что для маленькой девочки Юлианы, которая выросла и воспитывалась в русской среде не всё равно, оказывается, и она может с гордостью преподнести все свои знания о своём народе вот таким замечательным способом сегодня перед одноклассниками, а в последующем перед более многочисленной аудиторией, я надеюсь…

Мы, аккалфаковцы, очень рады, что смогли помочь Юлиане, и на показе выставки были представлены именно работы наших женщин.

Очень надеемся, что это дело будет иметь своё продолжение!

Фагиля Чумарова

Омск