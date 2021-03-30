Завтра в Казани состоится открытие Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

31 марта – 2 апреля 2021 года Всемирный конгресс татар проводит IX Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. На сходе планируется участие 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 40 регионов РФ, в том числе из Республики Татарстан. Также ожидаются гости из стран ближнего зарубежья.

Торжественное открытие схода пройдет 31 марта в Академии Наук РТ. Позже предприниматели будут работать, разделившись на 5 групп в следующих дискуссионных площадках:

“Настоящее и будущее татарского села”; “Технологии переработки сельскохозяйственной продукции (малая механизация)”; “Здоровая пища – здоровая нация”; “Вопросы подготовки специалистов для организации кооперации в сельскохозяйственных поселениях”; “Цифровизация АПК: новые возможности”.