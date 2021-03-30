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Завтра в Казани состоится открытие Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

Завтра в Казани состоится открытие Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 30.03.2021 0 16

31 марта – 2 апреля 2021 года Всемирный конгресс татар проводит IX Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. На сходе планируется участие 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 40 регионов РФ, в том числе из Республики Татарстан. Также ожидаются гости из стран ближнего зарубежья.

Торжественное открытие схода пройдет 31 марта в Академии Наук РТ. Позже предприниматели будут работать, разделившись на 5 групп в следующих дискуссионных площадках:

  1. “Настоящее и будущее татарского села”;
  2. “Технологии переработки сельскохозяйственной продукции (малая механизация)”;
  3. “Здоровая пища – здоровая нация”;
  4. “Вопросы подготовки специалистов для организации кооперации в сельскохозяйственных поселениях”;
  5. “Цифровизация АПК: новые возможности”.

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