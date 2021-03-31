Где челнинцы могут выучить татарский язык бесплатно

В Набережных Челнах есть возможность восполнить языковой пробел на различных курсах. «Челнинские известия» составили гид для желающих выучить второй государственный язык республики.

Программа при университете

Интересная программа у института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Она создана совместно с комиссией по вопросам сохранения и развития татарского языка при президенте Татарстан Рустаме Минниханове.

“Срок обучения на курсах составляет три месяца, занятия проходят два раза в неделю – понедельник и среда, вторник и четверг – для разных групп. Время занятий – с 18:00 до 20:00. Новшеством этого года является то, что теперь курсы организованы два раза в год с февраля по май и с сентября по ноябрь – включительно. Раньше было один раз в год и только в Казани, теперь они есть в Набережных Челнах и Елабуге”, – сообщил директор института филологии и межкультурной коммуникации Радиф Замалетдинов.

Но, прежде чем приступить к изучению, необходимо пройти тест на определение уровня знания татарского языка.

Судя по спискам обучающихся, курсы востребованы. В трех городах республики на них записались: в группы начального уровня – 266 человек и в продолжающего – 233. Из этого числа 55 человек обучаются в челнинском филиале, он расположен в здании Инжинирингового центра КФУ (кабинет 314).

Программа доступная, полностью построена на изучение разговорного татарского языка. Курсы бесплатные.

Курсы при мечетях

Как рассказал имам-мухтасиб Набережных Челнов Альфас хазрат Гайфуллин, научиться разговорному татарскому языку можно при девяти городских мечетях. Курсы организованы в Белой мечети, “Нур-Ихлас”, “Ихлас”, “Абузар”, “Чишмэ”, “Рамазан”, “Джамиг”, мечети на ГЭСе и в мечети имени Утыз Имяни.

“Курсы проводятся один раз в год с октября по апрель включительно. В неделю два раза по два часа преподаватели педагогического университета и школ города учат татарскому языку челнинцев от 14 до 65 лет. Мечеть открыта для представителей разных вероисповеданий”, – отметил хазрат.

Учитель гимназии № 29 Рима Исхакова поддержала важное для Татарстана начинание и согласилась преподавать при мечети. По ее словам, 48-часовой программы по изучению языка вполне достаточно, чтобы получить азы разговорной речи.

Группы при мечетях собираются от 10 до 20 человек, среди тех, кто хочет изучить татарский язык, есть как русские, так и русскоязычные татары.

“Каждым своим учеником горжусь. Группы у нас дружные – все друг другу помогают, общаются на татарском языке”, – делится Исхакова.

В НГПУ пока только планируют обучение взрослых татарскому языку. Там есть программа, на базе которой можно организовать такое обучение.

Пока она рассчитана на педагогов, которые при обучении получают квалификацию «Учитель татарского языка». Но эту программу можно переориентировать и на всех остальных челнинцев – школьников, студентов, представителей разных профессий, пенсионеров.

По словам директора института дополнительного профессионального образования педагогического университета Ларисы Шакировой, программа, состоящая из 500 часов, позволит окунуться в разговорный татарский язык.

“При университете татарский язык изучают как иностранный. То есть даже если человек придет с нулевыми знаниями, то к концу обучения он будет говорить по-татарски. И у него есть родной Татарстан, где он может каждый день практиковать полученные знания. Для этого, как с английским языком, нет необходимости ехать в США или Великобританию”, – отметила Шакирова.

Пока же заявок не обучение от населения не поступало. Но у университета есть желание выйти с предложением изучить язык родной республики на предприятия города.

Есть планы организовать бесплатные курсы татарского языка для взрослых и в молодежном центре «Нур» на базе объединения «URBANTATAR».

Директор центра Полина Трянина рассказала, что у них по этому направлению работают два объединения. С 1996 года открыто объединение «Мизгел» и два года – «URBANTATAR».

“Все общение и все мероприятия – от чтения стихотворений до игры в монополию – в объединениях проводятся на татарском языке, – дополнила Трянина. – В перспективе при «URBANTATAR» организуем курсы по изучению родного языка республики”.

Ольга Степанова

chelny-izvest.ru