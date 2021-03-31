Всемирный форум татарской молодежи приглашает на фестиваль Jadidfest

3-4 апреля Всемирный форум татарской молодежи и Национальная библиотека РТ проводят новую городскую лабораторию татарской культуры – фестиваль Jadidfest. В программе – выставки, фильмы, концерт, лекции, танцевальный перформанс, экскурсии, запись воспоминаний, мастер-классы для детей, презентация нового журнала. Вход на все события, кроме концерта, бесплатный.

Jadidfest, организованный впервые в 2015 году, – площадка для творческих экспериментов. Он знакомит Казань с дизайнерами, художниками, музыкантами, городскими объединениями. В предыдущие годы Jadidfest проводился в Музее игровых автоматов, в центре современной культуры «Смена». В 2019 году он был посвящен 270-летию Ново-татарской слободы. Практически все мероприятия фестиваля проходят на татарском языке. Основная тема фестиваля в этом году – вода: та, которую мы пьем, в которой плаваем, рядом с которой живем, реки, каналы и озера.

Вход на отдельные мероприятия – по регистрации https://wfty.timepad.ru/events/

ВНИМАНИЮ СМИ: 3 апреля в 16:30 пресс-подход

Контакты:

Зухра Вильданова + Тел.: +7 937 618-04-09

Алина Юнусова +7 953 480-42-14

Jadid fest Программа (рус)