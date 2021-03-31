tatruen
Главная / Новости / В очередном районе Пензенской области прошел конкурс “Татар кызчыгы. Татар малае”
В очередном районе Пензенской области прошел конкурс “Татар кызчыгы. Татар малае”

В очередном районе Пензенской области прошел конкурс “Татар кызчыгы. Татар малае”

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 31.03.2021 0 13

Пензенская региональная общественная организация татарских женщин “Ак калфак” провела конкурс “Татар кызчыгы. Татар малае” в очередном районе Пензенской области. На этот раз это было село Усть-уза Шемышейского района. Мероприятие проходило в школе. 3 мальчика и 3 девочки показали свои знания родного языка, традиций: рассказали о себе и своей семье, пели песни, читали стихи, рассказывали сказки. Девочки на время перематывали клубок пряжи, а мальчики показали искусство владения кнутом. Домашним заданием было приготовление национального татарского блюда.

По окончании праздника все дети получили дипломы и призы.

Традиционно, все закончилось татарским гимном “И туган тел, и матур тел…”.

председатель ПРОО “Ак калфак” Эльмира Васильева

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.