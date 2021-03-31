В Казани стартовал IX Всероссийский сход предпринимателей татарских сел

Сегодня, 31 марта 2021 года, в стенах Академии наук РТ начал работу IX Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана (далее – Сход). С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев.

«Сегодня татарское сельское предпринимательство превратилось в такой пласт, который с каждым годом усиливается, совершенствуется и расширяет свою географию. В этом году в Сходе принимают участие 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 39 регионов РФ, в том числе из Республики Татарстан», – сказал председатель Нацсовета.

Спикер ознакомил участников с 3-х дневной программой Схода, которая включает работу 5 дискуссионных площадок, поездку в Тукаевский муниципальный район РТ, а также пленарное заседание с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Культурная часть программы состоит из торжественного мероприятия, посвященного 10-летию газеты «Татарлар», которая пройдет сегодня в 19:00 в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.