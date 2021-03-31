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В Академии наук РТ обсудили настоящее и будущее татарского села

В Академии наук РТ обсудили настоящее и будущее татарского села

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, 31.03.2021 0 12

На одной из дискуссионных площадок IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана делегаты обсудили состояние и перспективы развития татарских сёл регионов РФ.

Модераторами выступили начальник Комитета по работе с татарскими предпринимателями Исполкома Всемирного конгресса татар, Исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Фарит Уразаев, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марсель Махмутов, начальник отдела инвестиционной политики и целевых программ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ильдар Гафуров.

Работу дискуссионной площадки «Настоящее и будущее татарского села» открыл документальный фильм татарстанского режиссера Алмаза Нургалиева «Между семью островами», повествующий о единственном жителе брошенной деревни в Актанышском районе. Формат фильма — наблюдение. Съемочная группа приезжала к Габдулле Хайбуллину в каждое время года и жила с ним под одной крышей по 3-4 суток. Съемка шла беспрерывно.

Илюзя Абульханова

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