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Ришат Набиуллин награжден орденом «Меҳнат шуҳрати»

Ришат Набиуллин награжден орденом «Меҳнат шуҳрати»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.08.2021 0 1

В сооттветствии с Указом  Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиеева за достойный вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране, утверждение в обществе атмосферы толерантности, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, большие заслуги в сохранении и развитии самобытных национальных культур, обычаев и традиций, выведении на новый уровень двусторонних взаимовыгодных отношений и культурно-гуманитарных связей с зарубежными странами, широкой пропаганде миролюбивой и гуманной политики нашего государства в международном масштабе, а также за образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям и активное участие в жизни общества,

Орденом «Меҳнат шуҳрати» награжден Набиуллин Ришат Хисматуллович –  председатель Татарского общественного культурно-просветительного центра города Ташкента.

prtuz.tatarstan.ru

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