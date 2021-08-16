Ришат Набиуллин награжден орденом «Меҳнат шуҳрати»

В сооттветствии с Указом Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиеева за достойный вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране, утверждение в обществе атмосферы толерантности, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, большие заслуги в сохранении и развитии самобытных национальных культур, обычаев и традиций, выведении на новый уровень двусторонних взаимовыгодных отношений и культурно-гуманитарных связей с зарубежными странами, широкой пропаганде миролюбивой и гуманной политики нашего государства в международном масштабе, а также за образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям и активное участие в жизни общества,

Орденом «Меҳнат шуҳрати» награжден Набиуллин Ришат Хисматуллович – председатель Татарского общественного культурно-просветительного центра города Ташкента.

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