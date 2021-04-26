24 апреля 2021 года в Центральной библиотеке города Алчевска Луганской Народной Республики прошёл литературно-музыкальный час «Родной язык-святой язык, отца и матери язык!», посвящённый выдающемуся классику мировой литературы, татарскому поэту Габдулле Тукаю.

В мероприятии приняли участие представители Алчевской городской администрации, члены Алчевского городского татарского культурного центра «Тан», представители Алчевской городской армянской диаспоры, имамы мусульманских общин, представители казачества Екатериновского Слобожанского казачьего полка Луганского округа Всевеликого войска Донского, учащиеся общеобразовательных учебных заведений, а также кадеты Алчевского казачьего кадетского корпуса имени М.И. Платова.

Участников литературно-музыкального часа приветствовали заместитель Главы Администрации города Алчевска Иван Николаевич Держий, руководитель Алчевского городского татарского культурного центра «Тан» Флюр Саярович.Карачурин, поэт, писатель, директор российского проекта «Всерусскiй соборъ» Виталий Егорович Розе (гость из Санкт – Петербурга), имам Алчевской мусульманской мечети «Аль-Иман» Игбал ходжа Зульфикар оглы Акперов.

В это день в большом просторном читальном зале Центральной библиотеке города Алчевска звучали стихи Габдуллы Тукая, песни на слова татарского поэта, а ведущие мероприятия рассказали о жизненном и творческом пути легендарного татарского поэта, творчество которого заслуженно стоит в одном ряду с великими русскими литераторами – А.С.Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым.

Габдулла Тукай вошел в историю татарской литературы как великий народный поэт, заложивший основу национальной поэзии и создавший ее классический стиль. Уже при своей жизни он был признан певцом чаяний обездоленных масс. Один из его современников и близких друзей, известный писатель Ф. Амирхан писал: «Даже личные враги Тукая не могли отрицать народного духа, народной гармонии, народной музыки в его стихотворениях, ибо это выглядело бы просто нарочитым упрямством: народ признал его своим, знал его стихи наизусть».

Ф.С.Карачурин, руководитель Алчевского городского татарского культурного центра «Тан» рассказал о том, что в Академии наук Татарстана прошла конференция «Габдулла Тукай в культурном пространстве XX—XXI вв.», посвященная 135-летию со дня рождения классика татарской литературы. На открытии конференции выступил первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

«Тукай всегда рядом с нами! С этой точки зрения, мы — счастливое поколение. С детства мы росли, познавая этот мир через стихи Тукая, принимая его так, как писал поэт. «Трудись смолоду», «кончил дело — гуляй смело» и другие наставления впитывались в наши души сами по себе через Тукая. Слава Аллаху, и в XXI век мы вошли с Тукаем. Прошедшее испытание временем творчество нашего великого поэта звучит актуально и сегодня. В первую очередь в основе этого лежит народность творчества Тукая.

…Творчество Тукая остается неиссякаемым источником вдохновения на пути сохранения народа и его сбережения для будущего не только для деятелей культуры, искусства, литературы, но и для каждого из нас. И я уверен в том, что грядущие века так же услышат его. В целом прошедшее испытание временем творчество нашего великого поэта звучит актуально и сегодня. В первую очередь в основе этого лежит народность творчества Тукая. Поэтому в начале XX века его стихи распространяются по всему тюркскому миру, а он превращается в своего поэта родственных народов», – сказал в своём выступлении Минтимир Шарипович Шаймиев.

Участники татарской художественной самодеятельности городов Луганска и Кировска исполнили татарские песни на слова Габдуллы Тукая. Присутствующие на мероприятии бурными овациями благодарили самодеятельных солистов Санира Шайхмуллина и Гульфию Кабирову.

Завершилось мероприятие исполнением песни «Туган тел», которую вдохновенно пели и татары и представители других национальностей.

Наталья Берёзкина,

пресс-секретарь Алчевского городского татарского культурного центра «Тан»