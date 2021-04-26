В Высокогорском районе провели тематический вечер, посвященный 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая

23 апреля в Берёзкинском СДК провели тематический вечер «Телебез белән көчле без!» посвященный 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. На этот праздник пригласили писателей земляков: Рабит Батулла, Рафис Корбан и Солтан Шамси. Вниманию присутствующих были представлены книжные выставки «И туган тел, иң матур тел» посвященная 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, «Якташ язучылар иҗаты».

Для гостей праздника была проведена концертная программа. Дети читали стихи известных татарских и русских писателей, пели песни и танцевали народные танцы. В ходе этой программы гости-писатели рассказали о своей творческой деятельности. Также они отвечали на многочисленные вопросы детей и взрослых, вели разговор о современной детской и подростковой литературе, о том, как увлечь детей чтением. Для библиотеки подарили свои новые книги. В завершение встречи все желающие могли получить автограф писателей. Праздник прошел в атмосфере дружбы, позитива и хорошего настроения.