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В Астрахани возложили цветы к памятнику Габдуллы Тукая

В Астрахани возложили цветы к памятнику Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.04.2021 0 11

Сегодня, 26 апреля, в юбилейный 135-й День рождения классика татарской литературы в Астрахани возложили цветы к памятнику поэта.  Памятник народному поэту, литературному критику, публицисту, общественному деятелю и переводчику Габдулле Тукаю в городе Астрахань был открыт 27 мая 2013 года.

Астраханский памятник  появился в сквере имени Габдуллы Тукая по инициативе городского общества татарской культуры «Дуслык» и при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Памятник установлен на месте старой татарской слободы. На скамейке, возле бронзового Габдуллы, всегда живые цветы. В Астрахани до сих пор проживает довольно многочисленная татарская диаспора.

 

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