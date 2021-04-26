В Астрахани возложили цветы к памятнику Габдуллы Тукая

Сегодня, 26 апреля, в юбилейный 135-й День рождения классика татарской литературы в Астрахани возложили цветы к памятнику поэта. Памятник народному поэту, литературному критику, публицисту, общественному деятелю и переводчику Габдулле Тукаю в городе Астрахань был открыт 27 мая 2013 года.

Астраханский памятник появился в сквере имени Габдуллы Тукая по инициативе городского общества татарской культуры «Дуслык» и при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Памятник установлен на месте старой татарской слободы. На скамейке, возле бронзового Габдуллы, всегда живые цветы. В Астрахани до сих пор проживает довольно многочисленная татарская диаспора.