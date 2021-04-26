В Ташкенте прошла Международная акция по посадке деревьев в Парке Победы

24 апреля 2021 года в Ташкенте в парке Победы состоялась Международная акция по посадке деревьев «Сад Победы» в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

В мероприятии приняли участие представители Государственного Комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и Союза молодежи Узбекистана. руководство представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, сотрудники Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан, члены Правления и активисты русского, татарского, башкирского и крымско-татарского национальных культурных центров, войны-интернационалисты, блокадницы Ленинграда, активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», и просто неравнодушные люди. Всего около 200 человек. Было высажено 76 деревьев, в том числе березы, сосны, а также сирийские розы и декоративные кустарники. По всему миру высадили миллион таких зеленых памятников, а всего будет высажено 27 миллионов деревьев.

«Сегодня в парке создается новейшая история, которая связывает Узбекистан и Россию. Это наша общая память о героях Великой Отечественной войны, не вернувшихся с полей сражений», – отметил руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев.

Местные активисты отмечают, что для них это честь и главная задача подобных парков — передать память будущим поколениям о своих предках-героях.

“У меня сражались на полях войны оба прадедушки, поэтому я считаю своим долгом принять участие в этой акции. Символично, что мы посадили 76 деревьев в честь 76-й годовщины окончания той страшной войны”, — отметил координатор международной команды “75 лет Победы” в Узбекистане Сергей Ежков

Мероприятие освещалось корпунктом Телеканала Татарстан Новый Век -Планета в Узбекистане.

Видео Sputnik Uzbekistan: https://www.youtube.com/watch?v=uzavHHdddwY

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан