В Концерном зале Татарского культурного центра состоялся заключительный тур Московского фестиваля детского творчества «Энҗе бөртекләре».

Фестиваль имеет долгую историю и берёт свое начало в 1998 году.

Организаторы: РОО «Ак калфак Москва», Автономия татар Москвы, РОО «Клуб Интеллектуал», Полномочное представительство РТ в РФ.

В Оргкомитет фестиваля вошли известные деятели культуры и искусства: заслуженный работник культуры РТ Назифа Каримова, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ Наиля Фатехова, заслуженная артистка РТ Роза Хабибуллина, заслуженный работник культуры РТ Замзамия Сахабутдинова. Директор фестиваля — Роза Сараева.

По словам организаторов, «Энҗе бөртекләре» направлен на выявление и поддержку юных талантов, популяризацию национальных культур и укрепление межнациональных отношений в Москве.

Кстати, некоторые известные сегодня артисты начинали свою музыкальную карьеру именно с этого конкурса.

В заключительном туре фестиваля приняли участие коллективы Татарского культурного центра: студия баяна Рушана Люкманова, ансамбль «Шатлык», младшая и средняя группы ансамбля татарского танца «Ильдан», а также коллективы дошкольного отделения школы № 1195 и школы № 1186 им. Мусы Джалиля.

Всем выступавшим от Автономии татар Москвы были подарены детские книги на татарском языке.

Выступления финалистов, награждение лауреатов и дипломантов пройдут 26 апреля в 18:00 в Татарском культурном центре на гала-концерте, посвящённом 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.