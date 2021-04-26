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В селе Кырлай прошел праздник национальной поэзии, посвященный 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая

В селе Кырлай прошел праздник национальной поэзии, посвященный 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 26.04.2021 0 12

Сегодня, 26 апреля, в день 135-летия со дня рождения великого классика татарской литературы Габдуллы Тукая, в селе Кырлай Арского района прошел праздник национальной поэзии с участием известных деятелей культуры и широкой общественности.

В мероприятии, посвященном Дню родного языка и 135-летию со дня рождения Г. Тукая, принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и другие государственные деятели.

Гости посетили Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая, где был организован праздник, и возложили цветы к памятнику поэта.

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