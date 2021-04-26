В Татарском культурном центре Москвы состоялось мероприятие, посвященное поэзии Г. Тукая

Детский праздник в библиотеке Татарского культурного центра Москвы собрал юных поклонников творчества Тукая.

24 апреля в читальном зале библиотеки Татарского культурного центра Москвы состоялось мероприятие для детей «Сандугачтай моңлы Тукай иле».

Ведущая –заведующая библиотекой Розалия Ханяфеева рассказала участникам о жизни и творчестве корифея татарской поэзии Габдуллы Тукая.

Гости приняли участие в различных конкурсах и викторинах на татарском языке, в которых могли проверить свои знания поэтических произведений Тукая.

Кроме этого, ребята соревновались в рисовании яблока и каждый из них в виде приза в конце мероприятия получил по настоящему полезному плоду.

Еще одним подарком для детей стали книги Татарского детского издательства от Автономии татар Москвы.

В этот день читальный зал был наполнен солнечным светом и улыбками детей и их родителей, которым очень понравилось мероприятие.