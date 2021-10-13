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Руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров примет участие в Национальном собрании татар Серовского городского округа «Татар Җыены – 2021»

Руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров примет участие в Национальном собрании татар Серовского городского округа «Татар Җыены – 2021»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 13.10.2021 0 2

Завтра, 14 октября, в городе Серов состоится Национальное собрание татар Серовского городского округа «Татар Җыены – 2021». В мероприятии ожидается участие руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова.

Программа рабочего визита Данис Шакирова в Свердловскую область также включает встречу с руководителями национальных татарских объединений Северного Управленческого округа, посещение выставки, посвященной сохранению национальных традиций коллективов татарской культуры Северного управленческого округа. Кроме того, состоится церемония возложения цветов к бюсту Героя Советского Союза М.Джалиля.

Вечером для жителей и гостей города запланирован концерт мастеров искусств Республики Татарстан.

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